昨年末に藤井 風とのセッション動画を公開し、今夏のサマーソニック出演が決定したことで、日本国内でも一気に注目度が加速しているエルミーン（Elmiene）。24歳のシンガーソングライターは、ついに届けられたデビューアルバム『sounds for someone』で飛躍のときを迎えようとしている。スーダン系のルーツを持つ彼は、幼少期は物静かな一人っ子だったそうで、英国オックスフォードのボトリーという静かな街で、ひとりソウルやR&am