いよいよ球春到来。プロ野球開幕に沸く2026年3月27日（金）に、西武鉄道山口線（レオライナー）に待望の新型車両「L00系（れおけい）」がデビューしました。1985年の新交通システム転換以来、長らく愛されてきた8500系の後継として、埼玉西武ライオンズをイメージした鮮やかな「ライオンズブルー」の第1編成が走り出します。輸送力や安全設備が大幅に進化した「レオライナー」の新時代、その注目の車内や本日限定の記念グッズ、さ