山形県内のインフルエンザの感染者数は前の週から減少しましたが、依然として警報レベルが続いていて、県は引き続き感染対策の徹底を呼びかけています。県衛生研究所によりますと、県内39の定点医療機関から、3月22日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は538人で、前の週より減少しました。定点医療機関1か所あたりの患者数は13.79人で、警報レベルが終息する基準の10人を上回っていて、6週連続で警報レベルとなってい