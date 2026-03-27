リチャーズ記者とにらみ合いながら、怒りを露わにしたフェルスタッペン(C)Getty Imagsなぜフェルスタッペンは「出て行け」と怒鳴ったのか「ちょっと待って。彼が立ち去るまで僕は何も言わない」「出て行け」F1の絶対王者は、怒気をはらんだ言葉が響いた。3月26日に行われた日本GPの公式会見に出席したマックス・フェルスタッペンが、居合わせた英国人記者に激怒し、退出させる騒動が勃発。そのやり取りが波紋を呼んでいる。【動