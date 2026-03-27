【Amazon：ヤマハ サウンドバー セール】 セール期間：3月27日0時～4月6日23時59分 SR-C20A Amazonにて、ヤマハのサウンドバー「SR-C20A」がセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。 「SR-C20A」は、サブウーファー内蔵のコンパクトサウンドバー。また、豊かな低音を奏でる深型スタイルのキャビネット