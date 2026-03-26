ねね（時田音々）とはると（今井暖大）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された、リアルイベント「青春祭2026 by今日、好きになりました。」に出演。イチャイチャを爆発させながらステージのトップバッターを務め上げた。【映像】“はるねね”カップルが登場したシーンイベントの開幕を告げる「今日好きオリジナルステージ」のトップバッターとして登場したはるねねカップル。3月23日に最終話が配信されたばかり