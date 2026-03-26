グローバルボーイズグループ・JO1の佐藤景瑚（“バナナ番長”）と豆原一成（“若バナナ番長”）が26日、都内で行われた『Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編-』お披露目イベントに出席。豆原が、就任の喜びを語った。【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚豆原は、佐藤が先に登壇していたステージに転校生という形で、登場。「口を開けば甘い甘いって！バナナのこと全然知