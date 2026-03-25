養殖カキの大量死の問題をめぐる有識者会議で、「高水温」や「高塩分」など複合的な要因が関係しているのではないかとの見通しが示されました。会議には貝類の研究などを専門とする大学教授や国の研究者ら６人が参加しました。２回目の開催となった２５日は大量死の原因などについて話し合い、高水温、高塩分、酸素不足のほか、エサが少なかったことが複合的に関係しているのではないかとの見通しが示されました。■福井県立大