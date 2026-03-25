春限定のアフタヌーンティー 「星野リゾートトマム」では、リゾート内でお花見が楽しめる特別なアフタヌーンティーを毎年提供しています。桜型のお花見団子などを、桜の木を使用したスタンドに盛りつけていただきます。「桜と団子のパルフェ」 今年は花も団子も楽しめる「桜と団子のパルフェ」が新登場！ 桜のゼリー、桜シロップ香るスポンジ、桜のムース、抹茶のクランブルの層の上には、桜の葉と3色の団子を添えて、まさにお花