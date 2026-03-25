一番くじから『一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET』が5月9日より順次発売されると発表された。 関連：【画像あり】キラキラお目々と刺繍デザインをチェック A賞「はらぺこ☆カービィぬいぐるみ」が先行公開されている。おにぎりを手に持ったはらぺこなカービィのぬいぐるみで、足の裏にはグルメ仕様の特別な刺繍デザインが入っている。 1回750円（税込）で、ローソン、カービィカフェ