お弁当作りに役立つ「下味冷凍」おかず 春からのお弁当作りに役立てたい便利レシピをご紹介。今回おすすめするのは、下味つきの鶏むね肉。下味をしっかりつけて冷凍しておけば、朝は揚げるだけ＆焼くだけでOKです。忙しい朝のお弁当作りをぐんとラクにしてくれるはず！ 唐揚げしょうが焼きカレー焼きチーズ焼き味のバリエーションも豊富 味がしっかりついているので冷めてもおいしく、お弁当おかずにぴったり。定番の唐揚げのほ