仕事ができる人の話し方や習慣を真似すれば、仕事ができるようになるのか。心理学者の榎本博明さんは「ほんとうにできる人は、人の真似をしない。自分流を編み出す試行錯誤ができるということが、仕事ができる人になる条件といってもよいのではないか」という――。※本稿は、榎本博明『【新装版】薄っぺらいのに自信満々な人』（日経プレミアシリーズ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／chanakon laorob※写真はイ