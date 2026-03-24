記事ポイントメントールと7種の天然精油による爽快な洗い上がり石けんシャンプー＋スクワラン配合できしみにくい処方2026年5月21日(木)より数量限定発売、各1,650円(税込) ハーバー研究所から、汗ばむ季節にぴったりの清涼感あるヘアケアアイテムが登場しています。柑橘系の天然精油とメントールを配合した『スクワランシャンプー クールシトラス』と『スクワランコンディショナー クールシトラス』が、2026年5月21日(木)より