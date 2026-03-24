【カラバオカップ】アーセナル 0−2 マンチェスター・シティ（日本時間3月23日／ウェンブリー・スタジアム）【映像】舐めプ→体当たり→名将が呆れ顔マンチェスター・シティに所属するMFラヤン・シェルキのプレーが賛否両論を呼んでいる。2点リードの局面で相手を挑発するかのようなリフティングを披露。指揮官も呆れの表情を見せた。マンチェスター・Cは日本時間3月23日、カラバオカップ決勝でアーセナルと対戦。シェルキは4