ややドル買い、イラン中部イスファハンのガス施設が攻撃受ける ファルス通信によると、米国イスラエルによる攻撃でイラン中部のイスファハンにあるガス施設と一部近隣住宅が被害を受けた。ガスを供給するパイプラインが標的になったと指摘。