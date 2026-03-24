3月20日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、世界的イリュージョニスト・プリンセス天功による授業・後半戦が放送。“2代目引田天功”襲名の裏側や、世界進出後に背負うことになった厳しい制約と驚愕のお金事情、そして想像を超える人生設計などが語られた。後半戦の授業では、プリンセス天功が“マジシャンアイドル・朝風まり”として活動していた時代の振り返りからスタート。後援会会長が佐川急便創業者・佐川清