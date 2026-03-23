【その他の画像・動画等を元記事で観る】1月31日・2月1日に千葉・幕張メッセ イベントホールで開催された総合アニメ音楽メディア「リスアニ！」主催の音楽フェス「リスアニ！LIVE 2026」が、スカパー！番組配信とMUSIC ON! TV（エムオン!）での同時配信/放送が決定！アニメ音楽シーンを牽引する人気アーティストや次世代を担うフレッシュなアーティストたちが集結し、“リスアニ！LIVE”のコンセプトである「全曲生バンド演奏」を