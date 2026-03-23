【スターバックス GRAB&GO ブリュード ブラック/アロマ ラテ/ホワイトモカ】 3月24日 発売予定 価格： 220円（ブリュード ブラック） 230円（アロマ ラテ/ホワイトモカ） スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スタ&#1