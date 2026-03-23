医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ【漫画】本編を読むウェブ漫画の盛り上がりは衰えず、さまざまな作品が話題を呼んでいる。津夏なつな(@tunatu727)さんがシリーズとして展開している「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」もそうした漫画の1つだ。作品の見どころとともに、作者の津夏さんに制作のこぼれ話を取材した。■医療知識ゼロから生まれた異色コメディの裏側とSNS時代に刺さる4コマ制作術「医療知識ゼロの人が