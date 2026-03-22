ミケル・アルテタ監督にとって今季最初のタイトル挑戦となるカラバオカップのファイナル。アーセナルはチェルシーを下して決勝へ。マンチェスター・シティはニューカッスルを下して、ファイナルの切符を手にした。『The Athletic』では今季最も交代選手をうまく活用したクラブとして、アーセナルの名前を挙げている。ここまで61ゴールとリーグ最多得点を記録しており、その中の21得点(11ゴール10アシスト)が交代選手の活躍によるも