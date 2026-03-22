ナイトケアブランドYOLUから、バスタイムを癒しの時間へと導く新作ボディスクラブが登場♡忙しい毎日を過ごす女性に寄り添い、心地よい香りとやさしい使い心地で、夜のセルフケアをワンランクアップしてくれます。角質ケアと保湿を同時に叶える贅沢な処方で、触れたくなるようななめらかな肌へ。毎日のリラックスタイムに取り入れたい注目アイテムです。 とろける新感覚スクラブ体験 YOLUのボディスクラブは、まるでジェ