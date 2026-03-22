1978年、うつみ宮土理さんは愛川欽也さんと結婚した。2人は「パートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど、おしどり夫婦としても知られた。うつみさんは夫を一言で「存在そのものが平和」と表現した。物を決して粗末にせず、人と分け隔てなく接する。優しさの一方で、不正義には厳しかった――。そんな愛川さんから受け継ぎ、うつみさんがいまも大切にしている考え方とは。〈前後編の後編〉 【画