【モデルプレス＝2026/03/21】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第14弾が解禁された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中輝く姿◆川崎桜、ヒロインカット解禁今回解禁されたのは、吸い込まれそうになる瞳が印象的な、圧倒的“ヒロイン感”を放つカットとなっている。撮影されたのは南フランス・ニースにある港町で、どこで撮っても