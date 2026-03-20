日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。名優キリアン・マーフィーが選んだ意欲作！＊＊＊『決断するとき』評点：★４点（5点満点）©2024 ARTISTS EQUITY. ALL RIGHTS RESERVED.「見て見ぬふり」を強要する圧力キリスト教会とその下部組織は、長年にわたり世界各地で未成年への性的虐待を含む深刻な人権侵害を行い、それを組織的に隠蔽してきた。18世紀