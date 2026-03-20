演歌歌手の藤あや子が19日に自身のアメブロを更新。お取り寄せした黒豚でしゃぶしゃぶを楽しんだことを報告した。【映像】藤あや子 24歳年下夫との乾杯ショット＆品数豊富な食卓この日、藤は「黒豚しゃぶしゃぶ」と切り出し、この日の食事メニューを報告。「鹿児島六白黒豚をお取り寄せ」したことを明かし、お肉のたくさん入った鍋の写真を公開した。鍋には「春キャベツ 壬生菜 舞茸 花びら茸 絹豆腐」などの野菜類も多く入れ