俳優の高橋文哉さん（25）が2026年3月12日、自身のインスタグラムを更新。25歳の誕生日を迎えたことを報告した。「25歳になりましたー！」高橋さんは、「25歳になりましたー！」と報告し、黒いタートルネックとデニムのコーデでカラフルなバルーンに囲まれた姿を公開。さらに、誕生日を祝福する装飾がされた壁をバックにポーズをとるショットを投稿した。高橋さんは、「四捨五入したら30歳！！」といい、「24歳は僕自身が新しい景