¡ÚSteam¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥»ー¥ë¡Û 3·î20Æü～3·î26Æü ³«ºÅ Valve¤Ï¡¢PC¥²ー¥àÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSteam¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖSteam¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥»ー¥ë¡×¤òËÜÆü3·î20Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï3·î26Æü¤Þ¤Ç¡£ ËÜ¥»ー¥ë¤Ï¡¢Steam¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëµ¨Àá¤Î4Âç¥»ー¥ë¤Î1¤Ä¡£¤ª¤è¤½1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢AAA¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿