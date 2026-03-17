教員による盗撮や学校内でのいじめが全国で相次いでいます。こうした問題への対策として議論されているのが「学校内へのカメラの設置」です。 【写真を見る】幼稚園に死角なし『55台の防犯カメラ』…教育施設への設置は犯罪・いじめ対策？いや、監視では？ 意見分かれる三者アンケートから 子どもを守るためという「カメラの設置」ですが、果たして現場ではどう受け止めているのでしょうか。 女子高校生「嫌ですちょっと