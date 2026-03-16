NBA Japanが14日、公式Xを更新。シカゴ・ブルズの河村勇輝（24）とロサンゼルス・レイカーズの八村塁（28）が熱い抱擁を交わす動画を公開し、日本中のファンに感動を与えている。 投稿された動画は、NBAで「日本人対決」が実現した試合終了後、コート上で力強いハイタッチをした八村と河村のシーンを収めたもの。そのまま、がっしりと抱擁を交わした河村は、身長差のある八村の背中に手を回しつつ、弾ける