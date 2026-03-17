3月17日（現地時間16日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のトヨタ・センターでヒューストン・ロケッツと対戦した。 レイカーズの先発はルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンの5人。八村はベンチから出場した。 ウェスタン・カンファレンス4位につけるロケッツとの直接