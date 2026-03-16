今気になる「ときめき」を日常に浮かない程度に楽しむために、服より小さなところでアップデート。なかでもシンプルなスタイルに合わせる前提で吟味した選りすぐりをご紹介。※（）内の数字はサイズで、バッグは縦×横×マチ、靴はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。「クラス感のある遊び心」ゴールドのモチーフジュエリーまじめな服ほどギャップが生きてくる、アイキャッチーなモチーフのワンポイント。バッグや靴よ