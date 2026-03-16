「小さくても主役になれる」アクセサリー・小物「シンプルな服に似合う」上品な存在感







今気になる「ときめき」を日常に浮かない程度に楽しむために、服より小さなところでアップデート。なかでもシンプルなスタイルに合わせる前提で吟味した選りすぐりをご紹介。 ※（ ）内の数字はサイズで、バッグは縦×横×マチ、靴はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。







「クラス感のある遊び心」ゴールドのモチーフジュエリー

まじめな服ほどギャップが生きてくる、アイキャッチーなモチーフのワンポイント。バッグや靴よりもひかえめに、なおかつ洗練されて見える、ゴールドのアクセサリーで採用。







幼く見えない立体リボン

リボンピアス／PETIT MOMENTS（ZUTTOHOLIC） リアリティーのある立体デザインのおかげで、可愛くなりすぎない。耳元できちんと主張する、適度に目を引くサイズ感。







アクセサリーのように「きらめく小物やシューズ」

きらめく素材やパールなど、アクセサリーのような装飾性は、キャッチーよりエレガントな華やぎに。せっかくならオケージョンにも使える、クラシックな形でとり入れるほうが便利。







アクセ要らずのきらめき

シルバーバッグ （13×24.5×7）／CHARLES & KEITH （CHARLES & KEITH JAPAN） 小ぶりなサイズでスパンコール。アクセサリーを盛らずとも装いが華やかに高まる。肩に引っかければ、ウエストマークにもなる存在感。







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