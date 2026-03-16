人口減少による人手不足が深刻化する中、山口県立大学で初めて民間企業と共同でDX人材を育てる講座が設けられることになりました。県立大学の岡正朗理事長と西京銀行の松岡健頭取が新たな講座設置の契約書に署名しました。新年度に設置されるDX実践共同研究講座では学生が県内中小企業のIT化やDX導入のコンサルティングに関わり、業務効率化や勤怠管理などのシステムづくりを実際の企業の課題に沿って学びます。県内では人口減少に