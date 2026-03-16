中国は日本時間2026年3月15日から16日にかけて、太原衛星発射センターと酒泉衛星発射センターからロケットを相次いで打ち上げ、地球観測衛星「遥感50号02星」と商業衛星8機をそれぞれ所定の軌道へ投入しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征6号改（遥感50号02星）・ロケット：長征6号改（Long March 6A）・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月15日 22時22分・発射場：太原衛星発射センター（中国）・ペ