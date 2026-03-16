キレの良いレスポンス調整幅の大きい回生ブレーキヒョンデの小さなバッテリーEV、インスター。試乗車は116psを発揮し、0-100km/h加速を10.6秒でこなすと主張される。実際に計測したところ、10.1秒となかなか活発なダッシュ力を披露した。【画像】ライバル超えの熟成感ヒョンデ・インスターサイズの近いコンパクトEVはコレ全148枚50km/hから110km/h程への中間加速も8.8秒で、パワフルとは呼べないものの、コンパクトカーと