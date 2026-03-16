兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション『クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク』で、リアルな「ひろしの靴下」の10秒チャレンジが3月20日〜5月31日まで開催される。【画像】「ひろしの靴下 10秒チャレンジ」達成の様子「ひろしの靴下」は「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」にて展示されており、作中同様のニオイを体験することができる。「ひろしの靴下 10秒チャレンジ」では、ひろし