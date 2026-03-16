リアルな「ひろしの靴下」10秒チャレンジ、3・20から開催 ニジゲンノモリ『クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク』
兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション『クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク』で、リアルな「ひろしの靴下」の10秒チャレンジが3月20日〜5月31日まで開催される。
【画像】「ひろしの靴下 10秒チャレンジ」達成の様子
「ひろしの靴下」は「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」にて展示されており、作中同様のニオイを体験することができる。
「ひろしの靴下 10秒チャレンジ」では、ひろしの靴下のニオイに10秒間耐えることができたと、ニジゲンノモリオリジナルの「野原ひろしステッカー」がもらえる。
「なお、ニオイは強烈ですが人体に影響はございません」としている。
■概要
実施期間：2026年3月20日（金・祝）〜5月31日（日）
場所：キッズエリア「のんびりのはら」内、「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」
料金：無料 ※別途アトラクションへの入場チケットが必要
対象：プレミアム、ゴールドキッズ、キッズ満喫パスの各種チケットの購入者
【画像】「ひろしの靴下 10秒チャレンジ」達成の様子
「ひろしの靴下」は「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」にて展示されており、作中同様のニオイを体験することができる。
「ひろしの靴下 10秒チャレンジ」では、ひろしの靴下のニオイに10秒間耐えることができたと、ニジゲンノモリオリジナルの「野原ひろしステッカー」がもらえる。
「なお、ニオイは強烈ですが人体に影響はございません」としている。
■概要
実施期間：2026年3月20日（金・祝）〜5月31日（日）
場所：キッズエリア「のんびりのはら」内、「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」
料金：無料 ※別途アトラクションへの入場チケットが必要
対象：プレミアム、ゴールドキッズ、キッズ満喫パスの各種チケットの購入者
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