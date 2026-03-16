2026年1月に放送開始から30周年を迎えたTVアニメ「名探偵コナン」を記念して、『放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン展」』が全国を巡回。2026年2月20日（金）〜3月29日（日）まで東京ドームシティ プリズムホールにて開催中です。TVアニメ「名探偵コナン」ならではの企画が満載の展覧会。「名探偵コナン」の大ファンである、奥津マリリさん（フィロソフィーのダンス）と、見どころをご紹介します！入り口にはすぐ、30周年にち