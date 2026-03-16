2026年1月に放送開始から30周年を迎えたTVアニメ「名探偵コナン」を記念して、『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン展」』が全国を巡回。2026年2月20日（金）〜3月29日（日）まで東京ドームシティ プリズムホールにて開催中です。

TVアニメ「名探偵コナン」ならではの企画が満載の展覧会。「名探偵コナン」の大ファンである、奥津マリリさん（フィロソフィーのダンス）と、見どころをご紹介します！

入り口にはすぐ、30周年にちなんで江戸川コナンと30人のキャラクターたちがエントランスでお出迎え。

TVアニメのオープニングでおなじみの「見た目は子ども、頭脳は大人、その名は、名探偵コナン!!」のシーンを30年分まとめて一挙に見れるコーナー。それぞれのオープング映像はもちろん、テレビがブラウン管になっていたり芸が細かくて感動しちゃいます。

「企画」では、キャラクターデザインや美術設定資料などの展示が。実際の美術資料から作った、毛利探偵事務所などの模型展示は必見！

青山先生がキャラクターを作る際に大事にしているポイントも。

「絵コンテ」コーナーでは、アニメのストーリーを構成するために必要な絵コンテも大量に展示！

絵から動き出したキャラクターに命を吹き込む「アフレコ」では、江戸川コナンの「喜怒哀楽」の違いを聞き比べられるコーナーが。お芝居の演じ分けが本当に見事です。声優さんからのメッセージも必見です！

TVアニメ「名探偵コナン」の楽しみの一つが主題歌。倉木麻衣さん、B’zさんなど豪華アーティスからのメッセージも。マリリさんのお気に入りは、「全部好きなことを前提で、BREAKERZさんの『Miss Mystery』です！」とのこと。本当に名曲揃いなので迷いますよね！

心に残る名シーンや、キャラクターの名場面を展示している「メモリアルシーン」コーナーや、ここでしか観ることができない企画展オリジナルの物語が楽しめる「サンクスシアター」など、『名探偵コナン』好きにはたまらない内容盛りだくさんなので、じっくり満喫してくださいね。

フォトスポット満載！あの名シーンにも入れちゃう

『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン展」』にはフォトスポットが盛りだくさん！物語に度々登場するデートスポットである、遊園地「トロピカルランド」！

「服部平次 絶体絶命」での平次と和葉の名シーンの立体化にも感動…！

等身大？！のキャラパネルでは、大きなジン＆ウォッカに囲まれるマリリさん。

放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展「東京会場」は、3月29日(日)まで、東京ドームシティ プリズムホールにて開催。その後、鳥取、札幌、仙台、大阪、前橋と巡回予定です。

https://tvconanten-30th.jp/

モデル：奥津マリリ（フィロソフィーのダンス）