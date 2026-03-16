機械の中に入り、座っているだけで全身を洗える――ズボラな人なら誰でも夢見たことがある「人間洗濯機」。風呂キャンセル界隈の人でもこのマシンに入りたいという人は多いだろう。大阪・関西万博で初披露された際には国内外問わず大きな話題を呼んだ“未来のお風呂”とは、一体どんなものなのか。実際に体験してみた。 【画像】これが6000万円払った人だけが見える景色だ 6000万円の超高級マシンを体験できる日がきた