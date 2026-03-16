Snow Man公式TikTokで、佐久間大介とNCT・YUTA（中本悠太）がSnow Man「オドロウゼ！」をダンスする動画が公開。 【動画】佐久間大介とYUTAのSnow Man「オドロウゼ！」＆NCT127「Walk」コラボダンス さらにNCT公式Instagramでは、佐久間とYUTAがNCT 127「Walk」をダンスする動画が公開されている。 ■息の合ったテクニカルなダンスと終始楽しそうな表情に注目 佐久間主演の映画『スペシャルズ』で共演しているYUTA。「オドロウ