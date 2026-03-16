セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2026年3月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『私がビーバーになる時』＆ youマスコットを紹介します！ セガプライズ ディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』＆ youマスコット 登場時期：2026年3月13日より順次サイズ：全長約6×6×10cm種類：全4種類（メイベル・タナカ、キング・ジョージ、ローフ