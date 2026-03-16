“All Day Breakfast”をコンセプトに、昼夜を問わず美味しくてボリューム感のあるブレックファーストメニューが楽しめるカジュアル・ハワイアン・レストラン「Eggs ’n Things」Eggs ’n Thingsに、春爛漫な心ときめく桜スイーツ「桜ブロッサムパンケーキ」と、春の息吹を味わう「カルアポークと菜の花のホットサンド」が期間限定で登場します☆ Eggs ’n Things「桜ブロッサムパンケーキ／カルアポークと菜の花のホットサン