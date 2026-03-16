台湾メディアの三立新聞は13日付で、米ビジネス誌のフォーブズがこのほど発表した「ワールズ・ビリオネアズ・リスト（世界10億ドル資産家リスト）」について、台湾関連に重点を置いて紹介する記事を発表した。フォーブズの「ワールズ・ビリオネアズ・リスト」は、全世界の資産家を対象に、資産総額が米ドル換算で10億ドル（約1600億円）以上である人（一部は家族）を、資産額順に並べた一覧だ。第1位は2025年に続いて、テスラやス