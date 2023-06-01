フィギュアスケート元日本代表の高橋成美が、若手芸人の生み出した言葉に「すっごくかっこよかった」「心に刺さりました」と感動する一幕があった。【映像】高橋成美が「すっごくカッコよかった」若手芸人『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストにはフィギュ