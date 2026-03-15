明日16日は沖縄や九州から近畿、北陸3県はおおむね晴れるでしょう。東海や関東は明け方まで雨の降る所がありますが、日中は日差しが届く見込みです。東北の太平洋側や北海道も日中は日差しが届くでしょう。日中は春らしい暖かさの所が多い見込みです。花粉が大量飛散となりますので、しっかりと対策を。明日16日朝まで所々で雨や雪も日中は広く晴天明日16日は高気圧に覆われて、沖縄や九州から近畿、北陸3県はおおむね晴れるでし