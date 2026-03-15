Mercedes-Benz C 220 d Luxury（ISG）車のナビゲーション（以下、ナビ）は各社で独自の車載ナビシステム（いわゆる「カーナビ」）が搭載されており、それぞれの車載ナビは車に特化されているため、運転がしやすくなっています。一方、スマートフォン（スマホ）など向け地図アプリのナビを利用する方が便利な場合もあり、例えば、スマホの地図アプリ上に普段利用する施設など保存している場合にはすぐにルート検索できるなどのメリ