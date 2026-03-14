鼻周辺の黒いシミやほくろで考えられる4つの原因 鼻に黒いシミやほくろのような点を見つけると、病気ではないかと気になりますよね。猫の鼻にあらわれるシミやほくろには、自然な色素沈着から注意が必要な病気までさまざまな原因が考えられます。それでは、よくある4つの原因について詳しく見ていきましょう。 1.遺伝的な色素斑（レンチゴ） 猫の鼻や口元に見られる黒い点の多くは「レンチゴ」と呼ばれる良性の色素斑で