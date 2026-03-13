【モデルプレス＝2026/03/13】NEWSの増田貴久が3月11日、自身のInstagramを更新。差し入れを公開し、反響が集まっている。【写真】39歳NEWSメンバー「チョイスにセンス感じる」大量の差し入れショット◆増田貴久、差し入れを公開増田は、4月8日にリリース予定の「増田貴久のカバー」にちなんだ写真などを複数枚投稿。「NEWS 増田貴久様よりクレープのお差し入れをいただきました！ありがとうございます！」の張り紙とともに、箱の