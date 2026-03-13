【ソーシャルキングダム再炎】 3月19日0時 開始 【拡大画像へ】 集英社「週刊ヤングジャンプ」は、看板作品「キングダム」が2026年1月に連載20周年を迎えたことを記念し、「ソーシャルキングダム再炎」を3月19日0時より開始する。 □「ソーシャルキングダム再炎」特設サイト この企画は2012年に実施した読者参加型企画「ソーシャルキングダム」を14年ぶりにア